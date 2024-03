Alwan L’entretemps Studio Marseille, dimanche 7 avril 2024.

Alwan ♫♫♫ Dimanche 7 avril, 17h00 L’entretemps Studio 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T17:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:30:00+02:00

Alwan, un duo les pieds dans l’eau. La mer Méditerranée.

La voix de Julie Ettabaâ, pure et sauvage, convoque des mélodies baignées de soleil. Entremêlées aux cordes du oud de Juliette Grimont, les chants trempent peu à peu dans les nappes plus contemporaines de l’électro-pop, faisant défiler des paysages inspirés : beauté de la nature, rêve éveillé, amour fantasmé, empêché mais aussi liberté sacrifiée et mémoires d’exils.

L’amour du jeu, du voyage et de la poésie pour une musique brodée, tissée et parfois improvisée. La grande traversée, puissante et délicate.

Etes-vous prêt-e-s ?

Entrée : 10 euros

Bar et Petite restauration sur place!

_____________________________________________________________

L'entretemps Studio 12, rue Rouget de lisle 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur