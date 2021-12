Alvise Sinivia & Frédéric Blondy : Micrographia – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé, 26 mars 2022, Rezé.

2022-03-26

Horaire : 20:00

Musique contemporaine. Un piano, deux pianistes et des micros suspendus : Alvise Sinivia et Frédéric Blondy composent et improvisent une pièce mouvante, mixée et spatialisée en temps réel.Depuis dix ans, Alvise Sinivia et Frédéric Blondy collaborent au sein de l’Orchestre de Nouvelles Créations, Expérimentations et Improvisations Musicales. Les deux pianistes ont en commun une approche “physique” de l’instrument, où le geste guide souvent les choix d’improvisations. « Micrographia » est leur projet de piano à quatre mains augmenté s’inspirant du livre « Terra Forma : manuel de cartographies potentielles » de Frédérique Aït-Touati, Alexandra Arènes et Axelle Grégoire. De cette lecture est née l’envie de travailler sur ces propositions de cartes expérimentales comme on travaillerait sur un livret : écrire une partition graphique, voire cartographique, traçant le déploiement du jeu sur la totalité du territoire que représente le piano. Sur le plateau se trouvent donc deux pianistes et un piano à queue entouré de microphones, chacun relié à une enceinte. Les microphones sont manipulés en direct par les musiciens, permettant de jouer sur les échelles, déplacer et renverser l’espace acoustique du piano. Un véritable travail de mixage et de spatialisation rudimentaire et analogique en temps réel.

