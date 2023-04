Fête de l’abeille « Apifolies » Alvignac Alvignac Catégories d’Évènement: Alvignac

Lot Alvignac . 9h : accueil, ouverture des stands et café offert.

9h40 : mot du maire

10h : Conférence de Robert Descargues « L’organisation sociale des abeilles »

12h : Repas, petite restauration sur place et restaurants à proximité

14h : Stands et animations : ateliers fabrication de bougies, expo photo, chemin de l’abeille, atelier greffe de fruitiers, confection de pièges à frelon, concours de dessin. Tombola florale.

14h30 : Conférence de James Poulain « L’Apithérapie »

18h : clôture, résultats tombola et concours de dessin, verre de l’amitié.

21h : Film documentaire Cet événement baptisé APIFOLIES est le fruit d’une association tripartite entre la mairie d’Alvignac, les Bergers d’Abeilles, et les Croqueurs de pommes du Haut Quercy.

«Si les abeilles venaient à disparaître, l'humanité n'aurait plus que quatre ans devant elle»

