Conférence : Le sort des familles juives présentes dans le Lot de 1940-1945 Foyer rural, 6 mai 2023, Alvignac.

Christelle Bourguignat livrera l’état de ses recherches sur le sort des familles juives présentes dans le Lot, notamment les familles de réfugiées de 1940-1945.

2023-05-06 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-06 . EUR.

Foyer rural

Alvignac 46500 Lot Occitanie



Christelle Bourguignat will present her research on the fate of Jewish families in the Lot, particularly the refugee families of 1940-1945

Christelle Bourguignat presentará sus investigaciones sobre el destino de las familias judías en el Lot, en particular las familias de refugiados de 1940-1945

Christelle Bourguignat wird den Stand ihrer Forschungen über das Schicksal der jüdischen Familien im Departement Lot, insbesondere der Flüchtlingsfamilien von 1940-1945, darlegen

