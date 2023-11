SAINT-NAZAIRE – Remise de prix. László Krasznahorkai et Joëlle Dufeuilly, Prix Laure Bataillon 2023 Alvéole 12 Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire SAINT-NAZAIRE – Remise de prix. László Krasznahorkai et Joëlle Dufeuilly, Prix Laure Bataillon 2023 Alvéole 12 Saint-Nazaire, 18 novembre 2023, Saint-Nazaire. SAINT-NAZAIRE – Remise de prix. László Krasznahorkai et Joëlle Dufeuilly, Prix Laure Bataillon 2023 18 et 19 novembre Alvéole 12 Entrée libre Le prix Laure-Bataillon va chaque année à une œuvre de littérature traduite, distinguant tant le traducteur que l’auteur. Le jury du prix Laure Bataillon de la meilleure œuvre traduite en français dans l’année a choisi d’honorer cette année Le Baron Wenckheim est de retour de László Krasznahorkai traduit du hongrois par Joëlle Dufeuilly paru aux éditions Cambourakis. Ce prix doté de 10 000 € à parts égales entre l’auteur et le traducteur leur sera remis le samedi 18 novembre à 16h lors des rencontres littéraires internationales Meeting à Saint-Nazaire. La remise de prix sera suivie d’une table ronde sur la traduction avec Joëlle Dufeuilly et Rosana Orihuela, moderée par Yann Nicol. Le 19 novembre à 16h30 vous aurez l’occasion d’assister à un dialogue avec László Krasznahorkai. ℹ️Retrouvez tout le programme ici: http://www.meetingsaintnazaire.com

