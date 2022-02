Aluna project Les gratteurs roses, 1ère partie Centre d’animation Lalande Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre d'animation Lalande, le samedi 19 mars à 19:30

Concert ——- **Dans le cadre du festival de Guitare d’Aucamville et du Nord toulousain** **Aluna project :** Trois amoureux de la culture sud-américaine invitent à voyager dans leur univers inspiré des cultures ancestrales, mettant en lumière les éléments de la terre-mère. Ils chantent les divinités de la culture Orishas mélangeant instruments acoustiques, charango, pandeiro, guacharaca, guitare et musique électronique. Les voix envoûtantes des deux soeurs portugaises transportent par delà les océans pour un concert rayonnant d’amour et de couleurs aux saveurs latino-américaines. **Les gratteurs roses, 1ère partie :** un voyage aux sonorités venues des quatre coins du monde avec ces trois guitaristes étudiants à l’Institut Supérieur des Arts de Toulouse.

