Horaire : 14:00 18:00

Alumni·aeL'exposition Alumni·ae rassemble les 20 dernières acquisitions de la collection, de 23 diplômé·es des Beaux-Arts de Nantes Vernissage mardi 22 novembre – 18h30Exposition du 23 novembre au 14 janvierDu mercredi au jeudi de 14h à 18h La collection artdelivery des Beaux-Arts de Nantes se compose d'environ 800 œuvres, peintures, dessins, sérigraphies, photographies, sculptures, vidéos… de plus de 400 artistes de Nantes et d'ailleurs. Particuliers, institutions et entreprises peuvent emprunter les oeuvres à tout moment pour un trimestre ou plus. Le showroom artelivery au rez-de-chaussée des Beaux-Arts de Nantes ouvre les portes de sa collection.Témoin d'une scène artistique vivante et prolifère, la Collection multiplie les approches d'une technique, d'une pensée, d'une esthétique à l'autre. Ecole des Beaux-Arts Nantes St-Nazaire

02 55 58 65 00 https://beauxartsnantes.fr/ contact@beauxartsnantes.fr

