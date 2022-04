ALULA Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

ALULA Sunset & Sunside, 6 juillet 2022, Paris. Le mercredi 06 juillet 2022

de 20h30 à 22h00

. payant Tarif réduit : 15 EUR Plein tarif : 25 EUR

“La musique d’Alula s’inscrit dans une fusion douce de mélodies délicates, d’improvisations aérées et d’ostinati envoûtants dont la séduction immédiate résiste aussi aux écoutes successives” Véritable rencontre multiculturelle et festive, l’univers ALULA se décline dans un répertoire original, composé de climats éclectiques se référant à la fois au jazz européen, au style progressif et à la musique africaine. Atmosphères aériennes, improvisations et grooves s’entremêlent, préservant toujours un caractère mélodique fort. Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/7/artiste/1416/8340/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ https://www.sunset-sunside.com/2022/7/artiste/1416/8340/

ALULA

