ALULA SUNSET, 16 février 2023, PARIS.

ALULA SUNSET. Un spectacle à la date du 2023-02-16 à 20:30 (2023-02-16 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

SUNSET SUNSIDE (LIC: 1049451-52-53) présente Véritable rencontre multiculturelle et festive, l’univers ALULA se décline dans un répertoire original, composé de climats éclectiques se référant à la fois au jazz européen, au style progressif et à la musique africaine. Atmosphères aériennes, improvisations et groove s’entremêlent, préservant toujours un caractère mélodique fort, porté par la voix profonde, puissante et pleine de sensualité de Swala EMATI (les Frères Smith).

SUNSET PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

