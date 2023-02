ALULA JAZZ A VED’A 22-23 #5 FERME D EN HAUT -FDEH, 12 février 2023, VILLENEUVE D ASCQ.

ALULA JAZZ A VED’A 22-23 #5 FERME D EN HAUT -FDEH. Un spectacle à la date du 2023-02-12 à 17:00 (2023-02-12 au ). Tarif : 9.8 à 9.8 euros.

à présenter à la billetterie Gratuit pour les moins de 5 an(s) ALULA Christophe LEHOUCQ saxophones et compositions, Swala EMATI chant et compositions, Philippe RAZOL saxophones, Alex STUART guitare, Fabricio NICOLAS basse, Gérald PORTOCALLIS, batterie Alula s’appuie sur des rythmes puissants, parfois binaires, souvent dansants et toujours percussifs dans des ambiances poly-rythmiques éthio-jazz. Le sextet privilégie les mouvements d’ensemble plutôt que les exploits individuels : contrepoints, chœurs, fanfare sont servis par les envolées de la guitare en style rumba congolaise, rock ou éthérées. Les chorus des saxophones tantôt mainstream et harmonieux tantôt aériens ou shouter, sans oublier les lignes effilées et boisées du doudouk . Emati chante en anglais, espagnol et français. Sa voix chaude d’alto et ses modulations naviguent autant dans le flamenco que dans la world jazzy. Les cinq « Mwinda » sont des tourneries, entre berceuses et prières, dans lesquelles les vocalises répondent aux phrases légèrement nasillardes du khên (orgue à bouche de l’Asie du sud-est), sur fond d’atmosphère extrême-orientale. 1re partie Atelier Jazz du CRD de Tourcoing

FERME D EN HAUT -FDEH VILLENEUVE D ASCQ 268 RUE JULES GUESDE Nord

