LE TRITON, le samedi 2 octobre à 20:30

Les sources d’inspiration sont à rechercher du côté des musiques actuelles et universelles, des territoires sans frontière. Véritable rencontre multiculturelle et festive, l’univers d’ALULA se décline dans un répertoire original, se référant aussi bien au jazz européen (Jan Garbarek, Marilyn Mazur, Nguyen Lê…) qu’à l’école Canterbury (Soft Machine, Gong, Hatfield and the North…), le tout agrémenté de couleurs orientales et de saveurs africaines. Atmosphères aériennes, improvisations et grooves s’entremêlent, préservant toujours un caractère mélodique fort, porté par la voix profonde, puissante et pleine de sensualité de SwalaEmati. Passionnée par la sonorité des langues, Swala chante, au gré des titres, en espagnol, kikongo et anglais. Ce concert marquera la sortie du nouvel album d’ALULA “Héliotropiques” sur lequel est invité Didier Malherbe, figure emblématique de la scène musicale européenne (Gong, Hadouk…). « La musique d’Alula s’inscrit dans une fusion douce de mélodies délicates, d’improvisations aérées et d’ostinatos envoûtants dont la séduction immédiate résiste aux écoutes successives » Dragon Jazz Concert produit et enregistré avec le soutien de l’ADAMI et de la SPEDIDAM.

Tarif A (15€, 12€, 10€, 8€)

A DOMANI PRODUCTIONS PRESENTE

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T20:30:00 2021-10-02T22:00:00