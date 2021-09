Alula invite Didier Malherbe Aix-en-Provence, 18 septembre 2021, Aix-en-Provence.

Alula invite Didier Malherbe 2021-09-18 21:00:00 – 2021-09-18 6MIC : salle des musiques actuelles 160 Rue Pascal Duverger

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le groupe ALULA s’est créé à la fin des années 1990 autour des compositions de Christophe Lehoucq. Depuis lors, il n’a cessé d’enrichir son travail, d’une part en approfondissant ses arrangements de façon collective, d’autre part en invitant de fortes personnalités de la scène française et africaine, comme Olivier Ker Ourio, Monica Passos, Ahmet Male, Bachir Sanogo, et, plus récemment, Didier Malherbe.



Atmosphères aériennes, improvisations libres et grooves puissants s’entremêlent, préservant toujours un caractère mélodique fort, porté par la voix profonde et sensuelle de Swala Emati.

A l’occasion des 35 ans de l’école de Batterie NGT d’Aix-en-Provence, concert du groupe Alula avec Didier Malherbe en invité.

contact@ecolengt.com +33 6 71 21 03 60 http://www6mic-aix.fr/

