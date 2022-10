Alto TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Alto TNT – Terrain Neutre Théâtre, 3 novembre 2022, Nantes. 2022-11-03

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit(hors frais de location)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Rap. Alto vient défendre son nouveau projet sur la scène du TNT. « IEUV, Il était une voix », dont la date de sortie est prévue pour début novembre 2022, est un album concept où chaque morceau se suit. Les interludes permettent de donner une dimension cinématographique à sa musique. On y retrouve des thèmes comme la rage, la spatialité, la perdition et l’amour. Alto utilise la musique comme un outil de narration, et s’expose au public, sans mettre de frontières. Il plonge le public dans son univers, par des textes forts, des instrumentales percutantes, renforcées par les images projetées en fond. Durée : 1h TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

