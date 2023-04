Rencontre dédicace Gérard Desbois 1 Place Goutzwiller, 22 avril 2023, Altkirch.

La librairie MILLE FEUILLES a le plaisir d’accueillir Gérard Desbois pour une séance de dédicaces à l’occasion de la parution de son dernier ouvrage : « La reine Jeanne de Naples et Catherine de Sienne »..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 12:00:00. 0 EUR.

1 Place Goutzwiller

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



The bookshop MILLE FEUILLES has the pleasure to welcome Gérard Desbois for a signing session on the occasion of the publication of his last book : « La reine Jeanne de Naples et Catherine de Sienne ».

La librería MILLE FEUILLES se complace en recibir a Gérard Desbois para una sesión de firmas con motivo de la publicación de su último libro: « La reine Jeanne de Naples et Catherine de Sienne ».

Die Buchhandlung MILLE FEUILLES freut sich, Gérard Desbois anlässlich der Veröffentlichung seines neuesten Buches: « La reine Jeanne de Naples et Catherine de Sienne » zu einer Signierstunde begrüßen zu dürfen.

