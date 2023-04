Festival Drama’tics : À l’ombre de Notre-Dame 1 Place Xavier Jourdain Altkirch Catégories d’Évènement: Altkirch

Haut-Rhin

Festival Drama’tics : À l’ombre de Notre-Dame 1 Place Xavier Jourdain, 16 avril 2023, Altkirch. Comédie historique – Tout public, dès 8 ans. Buvette et petite restauration sur place..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . EUR.

1 Place Xavier Jourdain

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



Historical comedy – For all audiences, from 8 years old. Refreshments and snacks on site. Comedia histórica – Para todos los públicos, a partir de 8 años. Refrescos y tentempiés in situ. Historische Komödie – Für alle Zuschauer ab 8 Jahren. Getränke und kleine Snacks vor Ort. Mise à jour le 2023-03-07 par Office de tourisme du Sundgau

