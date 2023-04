Fête de la librairie 1 Place Goutzwiller Altkirch Catégories d’Évènement: Altkirch

Haut-Rhin

Fête de la librairie 1 Place Goutzwiller, 15 avril 2023, Altkirch. Cette année, Sant Jordi, journée mondiale du livre, marque également la 25e édition de la Fête de la librairie indépendante..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 17:00:00. 0 EUR.

1 Place Goutzwiller

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



This year, Sant Jordi, World Book Day, also marks the 25th edition of the Independent Bookshop Festival. Este año, Sant Jordi, Día Mundial del Libro, marca también la 25ª edición del Festival de Librerías Independientes. In diesem Jahr markiert Sant Jordi, der Welttag des Buches, auch die 25. Ausgabe des Festes der unabhängigen Buchhandlungen. Mise à jour le 2023-04-05 par Office de tourisme du Sundgau

Détails Catégories d’Évènement: Altkirch, Haut-Rhin Autres Lieu 1 Place Goutzwiller Adresse 1 Place Goutzwiller Ville Altkirch Departement Haut-Rhin Lieu Ville 1 Place Goutzwiller Altkirch

1 Place Goutzwiller Altkirch Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/altkirch/

Fête de la librairie 1 Place Goutzwiller 2023-04-15 was last modified: by Fête de la librairie 1 Place Goutzwiller 1 Place Goutzwiller 15 avril 2023 1 Place Goutzwiller Altkirch

Altkirch Haut-Rhin