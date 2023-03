Soirée latino, salsa bachata et plus Altkirch Catégories d’Évènement: 68130

Altkirch

Soirée latino, salsa bachata et plus, 28 avril 2023

2023-04-28 19:00:00 – 2023-04-28

68130 . EUR Venez passer une soirée conviviale, dansante et latino à la MJC Altkirch ! Au programme, une initiation à la Salsa et la Bachata, et une soirée dansante avec le DJ Toni Deejay !

Programme de la soirée 19h30 – 20h30 : Atelier workshop tous niveaux salsa et bachata & démonstration (inscription en ligne -places limitées)

21h00 – 00h00 : soirée dansante avec DJ @toni_deejay (Zürich) Entrée 15€ (Prévente à la MJC – 13€)

Buvette latino sur place. Pour les jeunes – Soirée jeux latino !

Vendredi 28 Avril, 19h à 21h30, avec Alicia et Charline.

Nous vous proposons une soirée jeunes pour les 11/17 ans, pendant que leurs parents seront en train de profiter du workshop et de la soirée dansante !

Tarif : 8€ + adhésion

Inscriptions ci-dessous

