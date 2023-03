Matières critiques pour masse critique Altkirch Catégories d’Évènement: 68130

68130 . EUR Le CRAC Alsace a le plaisir de vous inviter à une journée d’étude et à une rencontre avec Amilcar Packer, commissaire de l’exposition Les quatre points cardinaux sont trois: le sud et le nord. Matières critiques pour masse critique compose le programme public associé à l’exposition Les quatre points cardinaux sont trois: le sud et le nord. Ce programme a déjà compté la projection du film Le Bouton de nacre du réalisateur chilien Patricio Guzmán suivie d’une conversation avec Emma Malig au cinéma Le Palace, à Mulhouse, et la lecture en ligne de Tarot proposée par Denise Ferreira da Silva et Arjuna Neuman, en rapport avec leur film Soot Breath—Corpus Infinitum, actuellement présenté dans l’exposition et qui peut également être visionné en ligne sur le site internet du CRAC Alsace. Journée d’étude et à une rencontre avec Amilcar Packer, commissaire de l’exposition Les quatre points cardinaux sont trois: le sud et le nord +33 3 89 08 82 59 Altkirch

