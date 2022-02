ALTITOY-TERNUA Bagnères-de-Bigorre, 19 mars 2022, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Cette course se pratique en équipe avec 2 parcours. Le parcours A: technique et exigeant en terme de distance et de dénivelé. Le parcours B: plus doux au niveau du dénivelé et de la distance mais avec une composante alpine.

Et comme chaque année nous tenterons une approche du Pic de Midi de Bigorre (2877).

La course la plus Alpine et populaire des Pyrénées.

Notre principal objectif est toujours celui d’offrir des itinéraires techniques dans les meilleures conditions possible et dans une ambiance mémorable. Sans nul doute, l’Altitoy est la course de ski alpinisme la plus populaire des Pyrénées.

