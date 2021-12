Altitoy Ternua 2022 Luz-Saint-Sauveur, 19 mars 2022, Luz-Saint-Sauveur.

Altitoy Ternua 2022 Luz-Saint-Sauveur

2022-03-19 – 2022-03-20

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

La course de ski-alpinisme ALTITOY TERNUA a lieu maintenant tous les deux ans et compte pour le challenge de la Grande Course (www.grandecourse.com), aux côtés de 5 magnifiques courses de ski-alpinisme de l’Arc Alpin : la Pierra Menta en Savoie, le Tour du Rutor et le Trophée Mezzalama (Val d’Aoste Italie), l’Adamello Ski Raid (Sud Tirol – Italie) et la Patrouille des Glaciers (Valais -Suisse).

La douzième édition de l’ALTITOY TERNUA, épreuve longue distance par équipe de deux coéquipiers, se déroulera les 19 et 20 mars 2022, sur les versants du Tourmalet – Pic du Midi et de Luz-Ardiden et rassemblera les meilleurs mondiaux venus notamment d’Italie, d’Espagne, d’Autriche et de France !

Luz-Saint-Sauveur

