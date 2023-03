Altin Gun – Tournée LE BIKINI, 25 mai 2023, RAMONVILLE ST AGNE.

Altin Gun – Tournée LE BIKINI. Un spectacle à la date du 2023-05-25 à 19:30 (2023-05-23 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros.

Artefact PRL présente Turkish pop folk groove rock psychéOuverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00 Dans les années 60 et 70, la scène musicale alternative d’Istanbul rayonnait par son bouillonnement créatif. Altin Gün (« l’âge d’or » en turc). y puise non seulement ses influences mais son amour pour du tricotage à mailles serrées entre la musique traditionnelle turque, la pop urbaine et le rock psychédélique, au point de vouloir faire revivre le répertoire d’artistes comme Selda Bag?an, Bar?? Manço ou Erkin Koray. Sur scène, Altin Gün transcende son propre projet pour y donner corps et jubiler sa musique en public, au-delà de tout exercice de style. Ils reviennent aujourd’hui sur notre scène présenter leur cinquième album « A?k » disponible en mars 2023. Altin Gun

LE BIKINI RAMONVILLE ST AGNE PARC TECHNOLOGIQUE CANAL Haute-Garonne

