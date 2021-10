ALTIN GÜN + LE CHIFFRE ORGAN-IZATION Montpellier, 15 novembre 2021, Montpellier.

ALTIN GÜN + LE CHIFFRE ORGAN-IZATION Montpellier

2021-11-15 – 2021-11-15

Montpellier Hérault

EUR 23.8 23.8 Ne ratez pas le concert de Altın Gün + Le Chiffre Organ-ization le 15 novembre au Rockstore !

►Le Rockstore présente:

Altın Gün

Asper Verhulst est le bassiste de Jacco Gardner, quand après un concert à Istanbul, il en revient fasciné par le son de la scène turque des années 1970. A cette époque des artistes comme Selda Bagčan, Barış Manço et Erkin Koray combinent musique traditionnelle et les influences rock et psychédéliques occidentales.

A la recherche de ce son ,Jasper s’adjoint les services de Ben Rider (guitare) et Nic Mauskovic (batterie) et via Facebook recrute deux musiciens turcs Merve Dasdemir (chant) et Erdinc Yildiz Ecevit (voix, saz,) Altın Gün est né.

Ils seront alors rejoint par le percussionniste de jungle by night Gino Groeneveld depuis Altın Gün fait revivre cette scène turque des années 70 en reprenant les titres des artistes sus mentionnés ainsi que ceux de leur contemporains moins connus .

c’est rafraichissant , c’est dansant , ça nous aidera à passer 2021.

1ère partie:

Le Chiffre Organ-ization

Le Chiffre Organ-ization est un trio de musiques instrumentales. Library, Psychedelic, Pop, Groove sont les thèmes principaux pour ce combo du sud de la France, qui s exerce à tous ces styles depuis plus de trois ans déjà. Plusieurs concerts dans toutes l Europe à l actif du groupe, 2 singles vinyl sur soundflat rds et bientôt, pour la rentrée 2022, un nouvel album, « The Loved Ones », toujours sur le même label ! Un groupe à suivre et surtout à voir sur scène !

Ne ratez pas le concert de Altın Gün + Le Chiffre Organ-ization le 15 novembre au Rockstore !

+33 6 98 80 46 18 https://www.rockstore.fr/PBEvents.asp?CatID=2004556

Ne ratez pas le concert de Altın Gün + Le Chiffre Organ-ization le 15 novembre au Rockstore !

►Le Rockstore présente:

Altın Gün

Asper Verhulst est le bassiste de Jacco Gardner, quand après un concert à Istanbul, il en revient fasciné par le son de la scène turque des années 1970. A cette époque des artistes comme Selda Bagčan, Barış Manço et Erkin Koray combinent musique traditionnelle et les influences rock et psychédéliques occidentales.

A la recherche de ce son ,Jasper s’adjoint les services de Ben Rider (guitare) et Nic Mauskovic (batterie) et via Facebook recrute deux musiciens turcs Merve Dasdemir (chant) et Erdinc Yildiz Ecevit (voix, saz,) Altın Gün est né.

Ils seront alors rejoint par le percussionniste de jungle by night Gino Groeneveld depuis Altın Gün fait revivre cette scène turque des années 70 en reprenant les titres des artistes sus mentionnés ainsi que ceux de leur contemporains moins connus .

c’est rafraichissant , c’est dansant , ça nous aidera à passer 2021.

1ère partie:

Le Chiffre Organ-ization

Le Chiffre Organ-ization est un trio de musiques instrumentales. Library, Psychedelic, Pop, Groove sont les thèmes principaux pour ce combo du sud de la France, qui s exerce à tous ces styles depuis plus de trois ans déjà. Plusieurs concerts dans toutes l Europe à l actif du groupe, 2 singles vinyl sur soundflat rds et bientôt, pour la rentrée 2022, un nouvel album, « The Loved Ones », toujours sur le même label ! Un groupe à suivre et surtout à voir sur scène !

Montpellier

dernière mise à jour : 2021-10-25 par