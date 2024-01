STRAMPALATI ALTIGONE St Orens De Gameville, dimanche 28 avril 2024.

StrampalatiCompagnie Circ’Hulon« Strampalati » (« fous » en italien), c’est ce que l’on devient après avoir passé trop de temps sous le soleil écrasant du sud italien. « Strampalati », c’est l’histoire d’un rêve qui devient force et envie de changer, de transformer la tragédie en chant, avec les armes de l’ironie et la « strampalata » joie de l’art. La porte s’ouvre, l’odeur de café vous accueille… Avanti signore e signori ! Laissez-vous emporter pour un voyage dans une Italie d’autrefois…« La comédie croise la tragédie, la musique est entraînante, voire entêtante, comme le chant des cigales un après-midi d’été. On se laisse emporter par le rythme et la virtuosité des artistes et l’on s’abandonne aux rêves » La Dépêche du Midi, ToulouseAvec : Lucia Pennini, Antoine Hulon & Florian DemonsantPrune Lalouette, régie lumièreVincent Tedesco, création lumièreJacques & Antoine Hulon, construction chapikiosqueElisabeth Sonnendrucker, costumesFlorian Demonsant, musique AIDES À LA CRÉATION, COPRODUCTIONS ET ACCUEILS EN RÉSIDENCE : DGCA Ministère de la culture et de la communication, DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Mairie de Graulhet, CIRCA Pôle National Cirque – Auch Gers Occitanie, Ass. Nickel Chrome et Ville de Martigues, EPCC-Tec St Maurice l’Exil, Mairie de Missècle, Festival Conte Escarpe Mont-Dauphin, Conseil Départemental du TarnCirqueDès 6 ansDurée : 1h30

Tarif : 9.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-04-28 à 16:00

ALTIGONE PLACE JEAN-BELLIERES 31650 St Orens De Gameville 31