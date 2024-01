ECHOES ALTIGONE St Orens De Gameville, samedi 30 mars 2024.

ECHOESTribute Pink FloydDepuis plus de 15 ans, le groupe Echoes – a tribute to Pink Floyd originaire de Montpellier s’est donné comme mission de faire découvrir ou redécouvrir la musique du célèbre groupe britannique. La volonté d’être au plus proche de l’original tant dans le(s) son(s) que dans l’interprétation est devenue un des atouts majeurs d’Echoes.Venez être bluffé·e par le concert du groupe, un véritable voyage de plus de deux heures rendant hommage aux plus grands albums de Pink Floyd tels que « Dark side of the moon », « Wish you were here » ou encore « The Wall ».Romuald Klein, guitares & chantAntoine Veit, batterie & chantLaurent Garces, guitares & chantDidier Witczak, basseChristophe Pérez, claviersMusiqueDurée : 2h

Tarif : 12.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 20:30

Réservez votre billet ici

ALTIGONE PLACE JEAN-BELLIERES 31650 St Orens De Gameville 31