ANIMAL SKETCHINGCompagnie Samuel MathieuS’inspirant de « Animal Sketching », bestiaire réalisé par Alexander Calder, Samuel Mathieu ouvre pour le jeune public une pièce mêlant danse et sangles aériennes. Composé de croquis d’animaux, le bestiaire « Animal Sketching » est la source d’inspiration commune aux mondes respectifs que sont la danse, le cirque et les arts plastiques. Cette base de travail universelle pour le mouvement, nourrie d’observations et d’expérimentations tout au long de nos parcours d’artistes, alimente l’imagination, aiguise la sensibilité et révèle cette approche a` la fois biomécanique et sensorielle de l’animal. Un partage interactif avec l’enfant de cette expérience du corps dans l’espace qui autorise de façon ludique, l’approche d’une narration subtile. Mobiles et stabiles, les corps évolueront dans un espace circulaire libéré de toute gravite´. Tels des êtres de chair, ils traverseront le cercle et inscriront dans cet aller-retour ce désir de l’Homme de prendre, pour de bon, son envol.Samuel Mathieu, conception, chorégraphie, conception lumière & sonFabienne Donnio, assistante à la créationAvec : Louna Delbouys-Roy, Jonas Leclere, Dimitri Rizzello & Samuel Mathieu Steeve Déchelotte, régie généraleProduction : Cie Samuel Mathieu – Compagnie chorégraphique conventionnée par le Ministère de la Culture – DRAC Occitanie, par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et par la ville de Toulouse. Elle est subventionnée par le Conseil départemental de la Haute-Garonne au titre du fonctionnement du dispositif NEUFNEUF et au titre de l’aide à la création. Elle a reçu pour plusieurs de ses pièces le soutien de l’Adami, de la SPEDIDAM, et celui de l’Institut français pour ses projets menés à l’étranger. Elle est accompagnée pour sa diffusion par l’ONDA et Occitanie en scène.Jeune publicDès 7 ansDurée : 40 minutes

