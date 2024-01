LES DIVALALA ALTIGONE St Orens De Gameville, dimanche 24 mars 2024.

Les DivalalaC’est Lalamour !Dans le cadre du festival printemps du rire« Mon premier, c’est désir, mon deuxième, du plaisir, mon troisième, c’est souffrir… Et mon tout fait des souvenirs ! » Plus pétillantes et glamour que jamais, Les Divalala puisent à la source intarissable de la chanson d’amour et marquent une nouvelle fois de leur griffe inimitable les tubes de Johnny Hallyday, Elsa, Alain Chamfort, Claude Nougaro, Soprano… dans un spectacle construit en quatre séquences fidèles à la chanson « Désir, désir » du tandem Voulzy-Souchon. Avec elles, le kitsch accède à la distinction, les airs cultes sont métamorphosés et les mélodies plus confidentielles scintillent dans un écrin vocal sur mesure. Le charme opère au cœur de ce spectacle musical kaléidoscopique qui démultiplie la thématique de l’amour à l’infini. Constamment sur le ?l de l’humour et de l’émotion, tour à tour conquérantes, connectées, libres, éplorées, enflammées et toujours le cœur battant, Les Divalala officialisent avec « C’est Lalamour ! » leur amour fou pour la chanson.Avec : Angélique Fridblatt, Gabrielle Laurens & Marion LépineFreddy Viau, mise en scèneRaphaël Callandreau, direction musicaleEva Tesiorowski, chorégraphiesBlack Baroque by Marie-Caroline Béhue, costumesA&R Atelier de Perruques, perruquesJames Groguelin & Eric Schoenzetter, lumièreOlivier Coquelin, sonAngama Prod, productionArtistic Scenic, diffusion« « C’est Lalamour ! », medley tonique et parfaitement exécuté, nous laisse enchantée, avec l’envie de fredonner. » Télérama TTTDurée : 1h25

Tarif : 15.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-03-24 à 17:00

Réservez votre billet ici

ALTIGONE PLACE JEAN-BELLIERES 31650 St Orens De Gameville 31