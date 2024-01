CONCERT SOUS HYPNOSE ALTIGONE St Orens De Gameville, jeudi 21 mars 2024.

Concert sous hypnose« Le Voyage du héros » de Geoffrey SeccoNous souhaitons tous croire au tréfonds de notre âme que nous possédons un don spécial, que nous pouvons avoir une influence bénéfique sur les autres, et améliorer ainsi le sort du monde. Quelles sont vos aspirations ? Et si, pendant ce « Concert sous hypnose », il était possible de vous connecter à vos ressources inconscientes, qu’en serait-il de votre vie ? S’inspirant du livre culte Le héros aux 1 001 visages du mythologue Joseph Campbell, Geoffrey Secco vous invite à découvrir quel héros s’éveille en vous.Après son passage à Altigone en 2023 pour son concert sous hypnose « Au-delà », Geoffrey Secco revient avec « Le voyage du héros ».MusiqueDurée : 1h45

Tarif : 25.00 – 35.20 euros.

Début : 2024-03-21 à 20:30

ALTIGONE PLACE JEAN-BELLIERES 31650 St Orens De Gameville 31