BALLET CELEBRATION ALTIGONE St Orens De Gameville, mardi 19 mars 2024.

BALLET CELEBRATIONLe Boléro et autres joyaux de la danseCompagnie chorégraphique François Mauduit« Ballet Celebration » célèbre le ballet classique du chorégraphe Marius Petipa et les créations de François Mauduit. Ce programme inoubliable mêle grâce et originalité, créations contemporaines et extraits de grands ballets du répertoire classique avec en point d’orgue le célébrissime « Boléro » de Maurice Ravel. La mise en scène est signée François Mauduit, ex soliste de Maurice Béjart, et interprétée par 12 danseurs, danseuses et solistes de talent.« Après avoir eu la chance d’interpréter de nombreuses fois la version de Maurice Béjart, François Mauduit s’est emparé du célébrissime « Boléro » de Ravel pour créer en 2015 sa propre version qui allie les influences orientales de la musique, les couleurs suaves et espagnoles de son orchestration et l’exultation des corps si chère à l’énergie de la troupe » TéléramaDurée : 1h30 entracte

Tarif : 18.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-03-19 à 20:30

ALTIGONE PLACE JEAN-BELLIERES 31650 St Orens De Gameville 31