ANDRE MANOUKIAN ALTIGONE St Orens De Gameville, 1 mars 2024, St Orens De Gameville.

André MANOUKIAN « Anouch » Trio & BalkanesEnzo productions présenteLa magie d’une voix, c’est de nous faire percevoir le sacré.La musique est le dernier dépositaire d’une magie, qui nulle part ailleurs qu’en Orient, n’est aussi perceptible.André Manoukian nous embarque vers le Levant de ses ancêtres, guidé par les Balkanes qui ont mêlé leurs voix bulgares au jazz atmosphérique de son trio pour interpréter le dernier album du pianiste « Anouch ».André Manoukian, pianoGuillaume Latil, violoncelleMosin Kawa, tablasMilena Jeliazkova, Diana Barzeva, Martine Sarazin, voix« C’est avec un album très personnel qu’André Manoukian se livre pour la première fois et en musique sur ses origines, son histoire ; mêlant ses racines et leur souvenir à ce qui l’anime aujourd’hui, créant ainsi un album majestueux, solaire et accessible. » France InterDurée : 1h30

Tarif : 39.50 – 50.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:30

ALTIGONE PLACE JEAN-BELLIERES 31650 St Orens De Gameville 31