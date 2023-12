DON QUICHOTTE ALTIGONE St Orens De Gameville, 6 février 2024, St Orens De Gameville.

Don QuichotteGrand Ballet de KievInspiré du roman de Miguel de Cervantes écrit en 1605 et représenté pour la première fois en 1869, « Don Quichotte » est l’une des œuvres les plus prestigieuses de la danse classique. Le ballet mêle l’intrigue amoureuse de la jeune Quiterie et du barbier Basile à l’odyssée du « chevalier à la triste figure ». Don Quichotte, un vieux chevalier excentrique obsédé par l’idéal de la chevalerie, est hanté par la vision d’un amour utopique, Dulcinée. Le chorégraphe Marius Petipa, dont la tradition se perpétue, propose ici une chorégraphie pleine de couleur et de vigueur, tandis que la musique du compositeur Léon Minkus alterne mélodies aériennes et ensembles hispanisants. Les solistes du Grand Ballet de Kiev se produisent avec succès sur les plus belles scènes : la Scala de Milan, le Grand Opéra de Paris, le Metropolitan Opéra de New York… Dans le monde entier, on admire la maîtrise de ces artistes.Alexandre Stoyanov, directionMarius Petipa, chorégraphieLéon Minkus, musiqueDanseDurée : 2h entracte

Tarif : 22.00 – 32.20 euros.

Début : 2024-02-06 à 20:30

ALTIGONE PLACE JEAN-BELLIERES 31650 St Orens De Gameville 31