LE MALADE IMAGINAIRE ALTIGONE St Orens De Gameville, 3 février 2024, St Orens De Gameville.

Le Malade Imaginaire« Le Malade imaginaire » de Molière, ou comment l’hypocondrie d’un bon bourgeois, Argan, va contrarier la passion amoureuse de sa fille.Une comédie dont la mise en scène virevoltante a pour objectif de plonger le spectateur dans l’univers absurde d’Argan et d’offrir au public une des plus belles farces de Molière dans une scénographie alliant l’onirisme, le baroque et l’humour.Mise en scène Frank Biagiotti

Tarif : 12.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 20:30

ALTIGONE PLACE JEAN-BELLIERES 31650 St Orens De Gameville 31