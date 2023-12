LE MEDECIN MALGRE LUI ALTIGONE St Orens De Gameville Catégories d’Évènement: 31

St Orens De Gameville LE MEDECIN MALGRE LUI ALTIGONE St Orens De Gameville, 20 janvier 2024, St Orens De Gameville. Le Médecin malgré luiPour se venger des brutalités de son époux, une femme astucieuse le fait passer pour un excellent médecin qui ne consent toutefois à exercer son art que dûment rossé. En s’inspirant de l’univers de la farce médiévale, l’Esquisse nous invite à rire des déboires d’un médecin malgré lui. Du théâtre dans le théâtre pour le bonheur des petits comme des grands.Mise en scène Jérôme Jalabert

Tarif : 12.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:30
ALTIGONE
PLACE JEAN-BELLIERES
31650 St Orens De Gameville

