RINGMASTERS ALTIGONE St Orens De Gameville, 30 septembre 2023, St Orens De Gameville.

RINGMASTERS ALTIGONE a lieu à la date du 2023-09-30 à 20:30:00.

Tarif : 14 à 24 euros.

RINGMASTERSIt’s showtime !Dans le cadre du Festival Voix CroiséesRingmasters, ce sont quatre formidables chanteurs venus de Stockholm pour nous présenter leur nouveau spectacle « It’s Showtime ! ». En tant que champions du monde de « Barbershop » en 2012, les Ringmasters mêlent leur impressionnante virtuosité à l’énergie contagieuse de la musique pop. Leurs spectacles dynamiques vous emmènent des classiques des salons de coiffure new-yorkais à la musique chorale suédoise, en passant par Simon et Garfunkel, les Beatles et Elvis Presley.Ces forts sympathiques Sue´dois interpre`tent des tubes d’aujourd’hui et d’autrefois dans un style vocal puissant comme vous ne l’avez jamais entendu auparavant. Accords fascinants, envou^tants, harmonies ce´lestes, pre´sentation virtuose… les Ringmasters proposent un extraordinaire mix a cappella sur sce`ne !Une soire´e avec Ringmasters c’est : authenticite´, e´nergie, humour et joie. Une expe´rience de premie`re classe exceptionnelle !Didier Linder, basseJakob Stenberg, ténorRasmus Krigström, leaderEmanuel Roll, barytonMusiqueDurée : 1h

Réservez votre billet ici

ALTIGONE

PLACE JEAN-BELLIERES St Orens De Gameville 31650

https://www.ringmasters.se/

https://www.youtube.com/channel/UCWZYleKHERL_Wh_9lkIWMuw

http://www.facebook.com/ringmastersquartet

Réservez votre billet ici