Pasión de Buena Vista, Danse & Musique cubaines Altigone Saint-Orens-de-Gameville, 14 février 2024, Saint-Orens-de-Gameville.

Pasión de Buena Vista, Danse & Musique cubaines Mercredi 14 février 2024, 19h30 Altigone

Ce qui caractérise au mieux la tradition et la culture cubaine, c’est la musique et la danse

Après une tournée dans plus de 35 pays et 800.000 spectateurs, Pasión de Buena Vista revient en Europe et se produira pour la première fois en France.

Pasión de Buena Vista vous présente toute la variété de la musique et des danses traditionnelles : la Rumba, le Mambo, le Cha Cha Cha ou encore la Salsa. Des danses rythmées et délicates, des beautés exotiques et d’inoubliables mélodies vous emmèneront dans un voyage au cœur des nuits cubaines !

Le « Buena Vista Band » est formé de chanteurs aux voix uniques et de musiciens talentueux venus tout droit de Cuba. La formation de danse « El Grupo de Bailar » quant à elle est composée d’extraordinaires danseurs, qui ont prouvé leur talent à La Havane.

Altigone 1 Bis Place Jean Bellières, Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/pasion-de-buena-vista »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-14T19:30:00+01:00 – 2024-02-14T23:00:00+01:00

2024-02-14T19:30:00+01:00 – 2024-02-14T23:00:00+01:00

Danse Musique