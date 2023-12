Spectacle « La dompteuse de bulle » – Samedi 23 décembre Altigone Saint-Orens-de-Gameville, 23 décembre 2023 14:00, Saint-Orens-de-Gameville.

Spectacle « La dompteuse de bulle » – Samedi 23 décembre Samedi 23 décembre, 15h00 Altigone Sur réservation

Une bulle vole… et on espère qu’elle ne retombe jamais. Elle prend vie et l’on souhaite qu’elle ne disparaisse pas pour l’admirer, on s’évade avec elle.

La Dompteuse de bulles, elle, cherche à maîtriser ces bulles de savon. Est-ce si absurde de vouloir dompter une bulle de savon ?

« La Dompteuse de bulles » est un mélange bouillonnant de bulles de savon, de théâtre sans parole, de vidéo et de poésie. Films anciens sur écran rond, tempête de bulles géantes, marionnette de bulles… autant de notes burlesques qui, pour un instant suspendu, évoluent avec légèreté.

https://youtu.be/1VQXTba-MLE

Avec : Laetitia Sioen & Elie Lorier

Laeticia Sioen, création

Elie Lorier, technique

Marc Démereau, musique originale

Igor Vermeil, création lumière & vidéo

Lilizan, costumes

Estelle Féraud, diffusion

TARIFS

11-9-7€

Altigone 1Bis Place Jean Bellières, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0554/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0554&idevent=306 »}] [{« data »: {« author »: « l’Envers du Monde », « cache_age »: 86400, « description »: « Compagnie l’Envers du mondenhttp://enversdumonde.fr/nnSpectacle de bullenArt numu00e9riquennUne productionnCie lu2019Envers du Monden nUne cru00e9ation originale de Laetitia SioennMarc Du00e9mereau : Musiques originalesnLilizan : CostumesnIgor Vermeil : lumiu00e8res / vidu00e9os nVidu00e9o : Jo.Tempiu00e9nncontact : cienversdumonde@gmail.com », « type »: « video », « title »: « La Dompteuse de bulles », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/1VQXTba-MLE/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=1VQXTba-MLE », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCenSroUSDvWN8H2gZZtHkew », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/1VQXTba-MLE »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T15:00:00+01:00 – 2023-12-23T18:00:00+01:00

2023-12-23T15:00:00+01:00 – 2023-12-23T18:00:00+01:00

altigone saint-orens