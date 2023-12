Spectacle : « Les trésors du passé de Saint-Orens » – Mecredi 6 décembre Altigone Saint-Orens-de-Gameville Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Orens-de-Gameville Spectacle : « Les trésors du passé de Saint-Orens » – Mecredi 6 décembre Altigone Saint-Orens-de-Gameville, 6 décembre 2023 18:00, Saint-Orens-de-Gameville. Spectacle : « Les trésors du passé de Saint-Orens » – Mecredi 6 décembre Mercredi 6 décembre, 19h00 Altigone Cette balade auditive vous permettra de (re)découvrir des joyaux historiques tels que l’église, la villa Massot, le château de la Viguerie, ainsi que des sites plus récents comme la piscine Tournesol et la salle Altigone. L’avant-première de ce podcast se déroulera à Altigone, le 6 décembre à 19h. Cet événement, gratuit et accessible à tous, débutera par une écoute collective du podcast, suivie d’un dialogue avec le public. Cette discussion sera animée par des personnalités de notre ville. Entrée libre dans la limite des places disponibles Altigone 1Bis Place Jean Bellières, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T19:00:00+01:00 – 2023-12-06T21:30:00+01:00

2023-12-06T19:00:00+01:00 – 2023-12-06T21:30:00+01:00 spectacle saint-orens Détails Heure : 18:00 Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Orens-de-Gameville Autres Code postal 31650 Lieu Altigone Adresse 1Bis Place Jean Bellières, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Ville Saint-Orens-de-Gameville Departement Haute-Garonne Lieu Ville Altigone Saint-Orens-de-Gameville Latitude 43.553107 Longitude 1.529613 latitude longitude 43.553107;1.529613

Altigone Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-orens-de-gameville/