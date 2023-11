Concert du Big Band et de l’ensemble Pop Rock – Vendredi 15 novembre Altigone Saint-Orens-de-Gameville Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Orens-de-Gameville Concert du Big Band et de l’ensemble Pop Rock – Vendredi 15 novembre Altigone Saint-Orens-de-Gameville, 15 novembre 2023, Saint-Orens-de-Gameville. Concert du Big Band et de l’ensemble Pop Rock – Vendredi 15 novembre Mercredi 15 novembre, 20h30 Altigone Renseignements Grâce à Alain Lopez, professeur de saxophone dans les deux communes, ce partenariat permet de proposer aux élèves des moments de partage et de découverte au travers de rencontres entre les ateliers des deux établissements. Pour ouvrir cette saison 2023/2024, un concert réunira deux formations :

– le Big Band de l’école de musique de Saint-Orens, dirigé par Sébastien Natali avec un répertoire très éclectique, du jazz à la musique latine en passant par la pop et le funk,

– et l’atelier pop rock de Sainte- Foy d’Aigrefeuille, dirigé par Alain Lopez. Créé en janvier 2022, cet ensemble se compose de deux chanteuses, deux guitares, un piano, une basse et une batterie. Le répertoire de l’atelier est varié et composé de quelques titres emblématiques comme Don’t Speak des No Doubt, La Seine de Vanessa Paradis, ou encore Torn de Nathalie Imbroglia. Altigone 1Bis Place Jean Bellières, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 39 13 34 »}, {« type »: « email », « value »: « musique@mairie-saint-orens.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T20:30:00+01:00 – 2023-11-15T22:00:00+01:00

2023-11-15T20:30:00+01:00 – 2023-11-15T22:00:00+01:00 concert musique Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Orens-de-Gameville Autres Lieu Altigone Adresse 1Bis Place Jean Bellières, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Ville Saint-Orens-de-Gameville Departement Haute-Garonne Lieu Ville Altigone Saint-Orens-de-Gameville latitude longitude 43.553107;1.529613

Altigone Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-orens-de-gameville/