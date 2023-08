Braderie de la Médiathèque – Samedi 26 août Altigone Saint-Orens-de-Gameville Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Orens-de-Gameville Braderie de la Médiathèque – Samedi 26 août Altigone Saint-Orens-de-Gameville, 26 août 2023, Saint-Orens-de-Gameville. Braderie de la Médiathèque – Samedi 26 août Samedi 26 août, 14h00 Altigone Les collections des médiathèques sont en permanence remises à jour : livres abîmés ou défraîchis, contenus obsolètes, anciennes éditions, exemplaires en doublon… Chaque année, des documents sont sortis des collections, afin de permettre la réactualisation du fonds et de faire de la place pour accueillir les nouveautés. Braderie ouverte à tous : l’occasion d’acheter à très petit prix tous types de documents (romans, documentaires, albums, bandes dessinées, magazines…). En amont de cette braderie, associations, partenaires et services de la ville de Saint-Orens auront pu bénéficier de dons de documents.

Le bénéfice des ventes sera entièrement reversé au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). Altigone 1Bis Place Jean Bellières, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

