Festival : « Clutcho’ » – Mardi 4 juillet Altigone Saint-Orens-de-Gameville, 4 juillet 2023, Saint-Orens-de-Gameville.

Le son et les animations

C’est Noiser qui gère ! Sur scène, on retrouvera Manwar, Roundstone et Witchthroat Serpent

On dévoilera un véhicule Citiz customisé par Alex Fernandez

Performances

Nothing Toulouse, championnes de France de Roller Derby depuis 2017, feront des démos sur le parvis

L’Ost du Griffon Noir proposera des démos d’arts martiaux historiques européens

Et aussi…

Des créateurs locaux, les INmanquables, de la prévention avec les Sapeurs-pompiers de la Haute-garonne, le Selfimatik de Minute Papillons, à boire et à manger…

Entrée libre et gratuite !

Le lieu est accessible PMR.

La CB sera acceptée.

Altigone 1Bis Place Jean Bellières, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T19:00:00+02:00 – 2023-07-04T23:00:00+02:00

festival musique