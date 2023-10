Festival Partances – Du 10 au 12 mars Altigone Saint-Orens-de-Gameville, 10 mars 2023, Saint-Orens-de-Gameville.

Le programme en un clin d’œil :

Séance du vendredi soir – 10 mars – 20h30

Les mains

Tout au long de ses nombreux voyages, Claudette Thomas a su aussi observer les mains de ses congénères… Mains ornées, mains abîmées, au travail ou au repos, à la peine ou à la joie, ces mains ont su lui parler.

Grandir dans les dunes de Gobi

Dans les replis des dunes du désert de Gobi, la petite Otgo vit au milieu du troupeau de chameaux de sa famille. Mais elle a un grand rêve : devenir danseuse…

Ensemble

Quand l’ascension des 5895 m du Kilimandjaro se révèle une véritable épreuve, même pour de très grands sportifs. Une leçon d’humilité et une magnifique aventure où les valeurs du Rugby et de la solidarité sont à l’honneur.

Séance du samedi après-midi – 11 mars – 14h30

Lève les yeux

C’est à un exceptionnel voyage à travers le temps que Cédric Thomas nous convie, nous révélant des mondes perdus dans le vide intersidéral, inaccessibles depuis le vaisseau Terre…

3055 km à pied à travers l’Islande

Seul, en autonomie complète, sans skis, sans raquettes, sans traîneau, Pierre-Antoine va parcourir l’Islande à pied, sur 3055 km, durant 144 jours…

Des pépites et icebergs

Lauréats d’un concours, douze élèves du Val-Fourré et leurs trois professeurs partent vivre une aventure collective hors du commun dans la Baie de Disko au Groenland…

Séance du samedi soir – 11 mars – 20h30

Ça t’apprendra

Dans les montagnes de la vallée de la Tarentaise, Solan se passionne pour les sports de glisse et de montagne, jusqu’au jour où survient un accident…

Le secret de la longévité

Sur les sommets enneigés de l’Himalaya, il est une région unique où le bruit court que les habitants pourraient vivre jusqu’à 130 ans. Quel est donc le secret des nomades Wakhis ?

Yves Marre, une vie d’aventure

Yves Marre a une vie rythmée par d’invraisemblables aventures, dans les airs comme sur les mers du globe, mais surtout au service de ses frères humains les plus déshérités…

Séance du dimanche après-midi – 12 mars – 14h30

The high life

Au milieu de paysages éblouissants, Sarah, gardienne du refuge de La Charpoua, met en lumière la notion de liberté en montagne, de sens de la famille et de plaisirs simples que peut procurer cette vie à l’écart de la société.

Yukon, un rêve blanc

Suivons l’expédition du photographe Jérémie Villet dans l’immensité blanche du Grand Nord canadien. Des images somptueuses et une méditation sur la beauté du vivant.

Fakirs

Deux jeunes vidéastes décident de partir sur les traces des Fakirs. Ils prennent la route de l’Est, par delà les frontières de l’Orient, pour gagner le Pakistan.

