Concert des professeurs de l’école municipale de musique – Mercredi 8 février Altigone, 8 février 2023, Saint-Orens-de-Gameville. Concert des professeurs de l’école municipale de musique – Mercredi 8 février Mercredi 8 février, 20h00 Altigone Enseignants mais pas que… rendez-vous mercredi 8 février à 20 h à Altigone pour découvrir leur autre facette ! Altigone 1Bis Place Jean Bellières, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie haque année, les enseignants de l’école municipale de musique se mobilisent pour présenter leur répertoire au public Saint- Orennais. Quoi de plus intéressant pour un élève et ses parents que de retrouver son professeur en situation de jeu ? Et pour tous une invitation à la découverte de ces talents très attendue ! Chacun propose son répertoire, son style. En solo ou à plusieurs, les enseignants nous transportent grâce à des propositions très diversifiées. L’occasion aussi pour eux d’échanger, de collaborer autour d’une proposition artistique. Un rendez-vous en toute simplicité à partager en famille, pour les usagers de l’école de musique et autres Saint-Orennais curieux.

