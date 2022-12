Spectacle : « Le Médecin malgré lui » de Molière – Samedi 14 janvier Altigone, 14 janvier 2023, Saint-Orens-de-Gameville.

Spectacle : « Le Médecin malgré lui » de Molière – Samedi 14 janvier Samedi 14 janvier 2023, 20h30 Altigone

Sur réservation

Compagnie théâtrale de l’Esquisse

Altigone 1Bis Place Jean Bellières, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie

Compagnie théâtrale de l’Esquisse

En nous rapprochant des origines médiévales de cette farce, le rideau s’ouvre sur une taverne où des jeunes gens festoient en chantant et en buvant. Mais au moment de régler leur note, il manque quelques écus ! Après une discussion animée avec le tavernier et la découverte que ce groupe est en fait une troupe de théâtre, il est décidé pour trouver de l’argent, de présenter devant les villageois un spectacle qui sera “Le Médecin malgré lui”. À partir de là, le quatrième mur vole en éclats et le spectacle débute en mettant en scène la farce de Molière, les rapports entre comédiens et ceux que nous créons avec les spectateurs. En nous rapprochant des origines médiévales de cette farce, le rideau s’ouvre sur une taverne où des jeunes gens festoient en chantant et en buvant. Mais au moment de régler leur note, il manque quelques écus ! Après une discussion animée avec le tavernier et la découverte que ce groupe est en fait une troupe de théâtre, il est décidé pour trouver de l’argent, de présenter devant les villageois un spectacle qui sera “Le Médecin malgré lui”. À partir de là, le quatrième mur vole en éclats et le spectacle débute en mettant en scène la farce de Molière, les rapports entre comédiens et ceux que nous créons avec les spectateurs. Jérôme JALABERT mise en scène Avec: Lucile Barbier, Frank BIAGIOTTI, Maxime CALVET, Marc FAGET, Jérôme JALABERT, Bernard LE GALL, Magalie LOPEZ et Mirabelle MIRO Scénographie et conception décor : Nikos Costumes : Valérie GOSSELIN et Sophie PLAWCZYK Création lumière : Michaël HAREL https://youtu.be/Jr6ThnAXqz4 Tarifs

19-15-9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T20:30:00+01:00

2023-01-14T22:30:00+01:00

