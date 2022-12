Spectacle : « L’Avare » de Molière – Samedi 7 janvier Altigone, 7 janvier 2023, Saint-Orens-de-Gameville.

Spectacle : « L’Avare » de Molière – Samedi 7 janvier Samedi 7 janvier 2023, 20h30 Altigone

Sur réservation

Compagnie théâtrale de l’Esquisse

Altigone 1Bis Place Jean Bellières, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie

Compagnie théâtrale de l’Esquisse L’Esquisse, avec ce classique de Molière, signe une mise en scène contemporaine avec un Harpagon résolument « noir ». Mi-homme mi-animal, perché sur un fatras d’objets qu’il a constitué comme son trésor, sa fortune, il veille avec férocité. N’écoutant ni les pleurs, ni les suppliques de ses enfants, il préfère le tintement des écus à tout autre discours. Mais cette comédie a pour thème l’Amour, il est le point de départ dramatique de la pièce et le non-amour nourrit quand à lui son développement; Et ce sont ces sentiments opposés qui créent tous les ressorts comiques de cette pièce. Jérôme JALABERT, mise en scène Avec : Lucile BARBIER, Amandine L’HUILLIER, Mirabelle MIRO, Fabrice CHIKHAOUI, Nicolas DANDINE, Cédric GUERRI, Jérôme JALABERT, Samuel MATTHIEU & Julien SABATIÉ Nikos, scénographie Michaël HAREL, création lumière Sophie PLAWCZYK, costumes https://youtu.be/b-ho43I90eI Tarifs

19-15-9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T20:30:00+01:00

2023-01-07T22:30:00+01:00

