Tarif : 19€ – tarif réduit 15€ – Enfants moins de 12 ans 9€

Concert de swing Altigone 1Bis Place Jean Bellières, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie TOUCHÉ, elegantly swinging vocals Samedi 1er octobre 2022 à 20h30 à Altigone, Saint-Orens Découvrez le groupe de swing le plus élégant en Europe ! « TOUCHÉ » est un groupe vocal de 12 lauréats basé à Copenhague. Créé en 2001 et dirigé par Jesper Holm, le groupe captive le public du monde entier avec ses performances uniques de musique de big band et de jazz vocal, avec la voix comme seul instrument. Ayant été fortement influencé par des groupes vocaux légendaires tels que The Singers Unlimited, ainsi que par de grands groupes comme Count Basie Orchestra, le répertoire du groupe a été caractérisé par la diversité, la variation et l’amour pour des arrangements complexes et stimulants dès le début.

