Bio-diversité et découverte Altia Club Aladin, 22 avril 2023, Leucate. Bio-diversité et découverte 22 – 29 avril Altia Club Aladin Sur inscription (prise en charge Etat et/ou collectivité territoriale pour les publics éligibles) avec participation symbolique des familles selon QF (50 euros minimum pour les QF les plus bas) Nous proposons un séjour en direction d’un groupe de 53 enfants issus du quartier Politique Ville de St Jérôme. Notre projet a 2 objectifs généraux :

– Permettre aux jeunes de bénéficier d’un réel « bol d’air frais » dans un environnement propice ; de découvrir les activités liées à la neige.

— Favoriser un retour vers l’école, par l’objectif de leur donner/redonner envie d’apprendre par l’utilisation de méthodes ludiques et de diminuer (et dans le meilleur des cas supprimer) les difficultés scolaires par des temps de « cours » adaptés à chaque niveau d’études et ciblés sur des matières principales.

Notre séjour s’organisera autour de 3 axes:

I. Le renforcement à la scolarité : chaque mini groupe bénéficiera de 3 heures de soutien (« cours ») par jour, adaptées à leur niveau. Ces heures ne seront pas forcément consécutives.

II. Les méthodes d’apprentssage: notre séjour a pour thème la bi-diversité, thème de notre séjour.

Il y en aura une chaque soir :

– Une épreuve de quizz de culture générale : les jeunes se défieront un à un (autour d’un buzzer) pour remporter des points pour leur maison.

– Une épreuve d’expression orale et écrite : ils devront écrire et mettre en scène un texte sur un thème précis (le thème sera tiré au hasard). Chaque membre de chaque groupe devra participer et avoir son temps de parole.

– Une épreuve artistique : ils devront réaliser une oeuvre d’art. Nous ne leur imposerons aucun thème pour laisser court à leur imagination mais ils devront présenter leur chef d’oeuvre et expliquer leur choix.

Les groupes seront hébergés au club Aladin qui comporte 178 places.

