“ALTERS” Elisa Verdier Bisous, 2 avril 2022, Arles.

“ALTERS” Elisa Verdier

du samedi 2 avril au samedi 30 avril à Bisous

Les _alters_ sont le résultat d’un phénomène de dissociation de la mémoire et de l’état de conscience chez les personnes atteintes d’un trouble dissociatif de l’identité. Ils incarnent différentes identités chez un seul et même individu et font partie de ce que l’on appelle alors un « système ». Dans cette exposition, nous sommes ainsi face à une diversité d’expressions d’un même corps. L’artiste y explore son enveloppe physique & psychique jusqu’à l’explosion de son être qui se démultiplie dans le sous-sol de BISOUS. Son abstraction plastique nous emporte ailleurs, vers un univers inconnu, étrange, mystérieux, toujours tout en douceur & légèreté et nous invite au voyage. C’est une véritable quête de soi même, une traque de sa propre identité qui vous est présentée ici par Elisa Verdier. Diplômé.e en 2021 aux Beaux-Arts de Nîmes du Diplôme National d’Art obtenu avec les félicitations du jury, l’artiste Elisa Verdier s’interroge au travers de son travail sur la notion d’identité et plus précisément sur la construction de son identité singulière. Influencé.e par John Coplans, Yves Klein ou encore Richard Serra, l’artiste explore son corps en l’utilisant comme un outil, un support, un médium, jusqu’à ce qu’il en devienne le sujet, l’oeuvre elle-même, tout en contrôlant la façon dont iel souhaite que son corps soit perçu par les autres. En perpétuelle recherche de contact avec la matière, Elisa Verdier gomme les frontières entre les médiums en s’inspirant de ses sensations et expériences vécues. L’artiste y entreprend ainsi la réaffirmation de son corps et de son identité au travers de médiums et matériaux divers qui nous portent vers un ailleurs à la fois intriguant, énigmatique pourtant tout en douceur et en poésie. Il s’agit ici pour Elisa Verdier, d’un moyen d’encrer sa présence et son identité dans le monde [de l’art] contemporain. De par le contact avec la matière, les actions, l’esprit se soulage, s’éveille et s’élève vers un ailleurs où le corps devient un intermédiaire. En supplément de son exposition, Elisa Verdier a été invité.e pour une collaboration inédite avec BISOUS qui sera proposée à la vente dès le soir du vernissage le samedi 2 avril à 18h : Une série très limitée de vêtements & accessoires BISOUS réinterprétés par l’artiste à l’aide du procédé photographique du cyanotype inventé au XIXème siècle et exposée dans la vitrine de BISOUS. Vernissage samedi 2 avril 2022 à 18h Exposition visible de 2 au 30 avril 2022 Du lundi au dimanche de 10h à 19h Entrée libre Adresse : BISOUS 33 Rue de la République 13200 ARLES Instagrams : @elisa.verdier @lachambreofficielle @bisousarles

L’artiste Elisa Verdier investie le sous-sol & la vitrine du magasin BISOUS en exposant ses oeuvres présentées lors de son diplôme aux Beaux-Arts de Nîmes obtenu avec les félicitations du jury.

Bisous 33 Rue de la République Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



