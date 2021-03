Alternatiba Léman Promenade des Bastions, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Genève.

Alternatiba Léman

Promenade des Bastions, le samedi 4 septembre à 10:00

Plus de 170 organisations seront présentes lors du festival.

Retrouvez de très nombreuses initiatives et solutions locales pour répondre à l’urgence climatique.

Agriculture de proximité • Alternatives numériques et médias alternatifs • Climat et modèles de développement • Collectivités locales • Consommation responsable • Culture et artistes • Eau, air, énergie et recyclage • Eco-habitat • Economie sociale et solidaire, finance éthique • Education pour enfants et adultes • Mobilité durable • Santé et bien-être • Solidarité internationale

Transition Climat – 7ème festival Alternatiba

2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T18:00:00