Alternance Manufacturing EN LIGNE / EN VISIO, 7 avril 2021-7 avril 2021, Nantes.

2021-04-07

Horaire :

Gratuit : non

Alternance Manufacturing est le salon de référence dédié au recrutement industriel en alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) qui rassemble les écoles, les entreprises industrielles et les candidats de la Région Pays de la Loire. La mise en relation entre candidats et entreprises s’effectue d’abord sur une plateforme web et se concrétise le jour J par des entretiens qualifiés, construits autour d’un planning de rendez-vous préprogrammés. Pour cette 7e édition, Alternance Manufacturing opte pour un format hybride ! Les entretiens auront lieu sous deux formes : en virtuel, les 6 et 7 avril 2021, en présentiel le 8 avril 2021 à l’IUT de Nantes. Alternance Manufacturing rassemblera plus de 50 entreprises, 30 établissements de formation et plus de 1000 candidats. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.alternance-manufacturing.fr

EN LIGNE / EN VISIO . Nantes