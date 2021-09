Alternance Dating Restauration Centre Expo de Nantes Métropole, 6 septembre 2021, Nantes.

2021-09-06

Horaire : 15:00 17:30

Gratuit : non

De nombreuses offres de formation sont à pourvoir dans les hôtels et restaurants de Loire-Atlantique. L’URMA 44 propose sur ses deux sites (Sainte-Luce et Saint-Nazaire) des formations pour les métiers de service en salle, cuisinier et agent Polyvalent en restauration : CAP, Mention complémentaire, BAC PRO, et Brevet professionnel. Il reste plus de 150 places à pourvoir sur les 2 sites de formation. Ces formations sont accessibles par la voie de l’apprentissage ou dans le cadre de la formation professionnelle continue. Les candidats pourront rencontrer les professionnels de la restauration qui recrutent. Ils pourront également venir s’informer sur les métiers et formations proposées. Cette action s’inscrit dans le cadre de la semaine de l’alternance proposée par Pôle Emploi Pays de la Loire.

Centre Expo de Nantes Métropole adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

http://www.nantesmetropole.fr