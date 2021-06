Alternance Dating Au CIDJ, 24 juin 2021-24 juin 2021, Paris.

Alternance Dating

Au CIDJ, le jeudi 24 juin à 10:00

À la recherche d’un contrat en alternance, découvre les offres et secteurs d’activité qui recrutent ! Le CIDJ et l’OPCOMMERCE organisent cet événement en s’associant aux autres Opérateurs de Compétences (OPCO) d’Ile-de-France et à l’association WALT pour te proposer un Alternance dating le 24 juin prochain. Découvre les fiches métiers et les offres de postes avant l’événement pour te préparer avec une ou un conseiller.e. Au programme : des entretiens sur rendez-vous d’un quart d’heure avec des employeurs ciblés dans les secteurs d’activités et des métiers qui recrutent du CAP à bac+5. Parmi les centaines d’offres à venir : – Aide soignant.e, accompagnant éducatif et social (AES), Éducateur spécialisé – Négociateur immobilier, Gestionnaire locatif, Coiffeur, Barbier, Perruquier, Technicien d’intervention – Métiers du Commerce et de Bouche (vendeur conseiller.e en magasin), Cuisiniste (poseur, vendeur), Opticien Lunetier, Agent logistique en entrepôt, Acheteur supply chain – Animateur, téléconseiller / Gestionnaire social, Accompagnant éducatif petite enfance et les métiers de la cohésion sociale – Nombreux métiers dans les secteurs du Bâtiment et des Travaux Publics – Administrateur système et réseaux, Analyste SOC et data analyst – Chargé.e de clientèle particuliers, Gestionnaire sinistres assurances, Gestionnaire de paie – Nombreux métiers dans le secteur de la culture, des médias et plus généralement des industries créatives Candidate aux offres jusqu’au mardi 22 juin – 16h ! Pour participer au dating, découvrir les métiers, les offres de postes des entreprises afin de décrocher un rendez-vous : envoie ta candidature à [[jobdating@cidj.com](mailto:jobdating@cidj.com)](mailto:jobdating@cidj.com) en mentionnant dans l’objet le ou les postes pour lesquels tu souhaites postuler.

Entretiens sur rendez-vous (envoi de CV par mail au préalable à jobdating@cidj.com)

Le 24 juin, participe en présentiel à l’Alternance dating, spécial métiers qui recrutent.

Au CIDJ 101 quai Branly, 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-24T10:00:00 2021-06-24T18:00:00